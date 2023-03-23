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2 часа назад

Как связано здоровье костей со здоровьем мозга у человека

Ferra.ruиещё 2

Недавно учёные обнаружили, что люди с низкой плотностью костей могут быть подвержены более высокому риску развития старческого слабоумия, чем те, у кого плотность костей высокая. И вот как это стало известно.

Как связано здоровье костей со здоровьем мозга у человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Деменция (старческое слабоумие) и низкая плотность костей - это состояния, которые обычно у пожилых возникают одновременно. Связано это с тем, что при деменции человек начинает плохо питаться и мало двигаться, а это часто увеличивает потерю костной массы.

Вместе с тем о том, что происходит в период, когда костная масса ещё не начала снижаться, известно мало. Новое исследование показало, что потеря костной массы возникает до развития старческого слабоумия и повышает риск его развития.

В новом исследовании участвовал 3651 человек из Нидерландов. Средний возраст добровольцев составлял 72 года. К началу исследования у них не было старческого слабоумия. За 11 лет в среднем деменция развилась у 688 человек (это 19%).

Для того чтобы определить плотность костей участников, специалисты изучали рентгеновские снимки. Каждые четыре-пять лет людей опрашивали, также они проходили различные тесты.

После учёта всех важных факторов выяснилось, что у людей с самой низкой плотностью костей в течение 10 лет было на 42% больше шансов заболеть старческим слабоумием по сравнению с теми, у кого плотность костей была высокой. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять связь между потерей памяти и снижением плотности костей.

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