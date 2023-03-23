Как связано здоровье костей со здоровьем мозга у человека

Недавно учёные обнаружили, что люди с низкой плотностью костей могут быть подвержены более высокому риску развития старческого слабоумия, чем те, у кого плотность костей высокая. И вот как это стало известно.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Деменция (старческое слабоумие) и низкая плотность костей - это состояния, которые обычно у пожилых возникают одновременно. Связано это с тем, что при деменции человек начинает плохо питаться и мало двигаться, а это часто увеличивает потерю костной массы.

Вместе с тем о том, что происходит в период, когда костная масса ещё не начала снижаться, известно мало. Новое исследование показало, что потеря костной массы возникает до развития старческого слабоумия и повышает риск его развития.

В новом исследовании участвовал 3651 человек из Нидерландов. Средний возраст добровольцев составлял 72 года. К началу исследования у них не было старческого слабоумия. За 11 лет в среднем деменция развилась у 688 человек (это 19%).

Для того чтобы определить плотность костей участников, специалисты изучали рентгеновские снимки. Каждые четыре-пять лет людей опрашивали, также они проходили различные тесты.