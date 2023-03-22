Воздействие нанопластика на эмбрион может привести к порокам развития

Ученые из Лейденского университета обнаружили, что наночастицы пластика могут вызывать серьезные дефекты развития сердца и нервной системы эмбрионов. Исследование опубликовано в Environment International.

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Исследователи использовали наночастицы полистирола в высокой концентрации, которые обычно не присутствуют в организме. Нано- и микрочастицы пластика могут образовываться, например, при повреждении синтетической одежды ультрафиолетом или ветром.

С помощью флуоресцентных микроскопов ученые наблюдали, как введенные образцы светящихся пластиковых частиц нанометрового размера пересекают стенку кишечника куриного эмбриона и циркулируют в его органах.

Наночастицы полистирола размером 25 нанометров фактически прилипали к стволовым клеткам, не давая им мигрировать туда, где они обычно формируют важные ткани и органы — части сердца, артерий, структур лица и нервной системы.

В результате у четверти куриных эмбрионов наблюдались нарушения развития глаз, деформации лицевой части черепа, истончение сердечной мышцы и замедление сердечного ритма. Также были отмечены дефекты нервной трубки. При этом чем больше была концентрация частиц, тем выраженнее были дефекты.