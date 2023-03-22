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3 часа назад

Нейробиолог рассказала, умеет ли выращенный в лаборатории мозг думать

Москва24иещё 2

В тканях мозга, которые были выращены в лабораторных условиях, наблюдается электрическая активность, указывающая на мыслительную деятельность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора института фундаментальной медицины ПИМУ, профессора кафедры нейротехнологий ННГУ имени Н. И. Лобачевского Ирину Мухину.

Нейробиолог рассказала, умеет ли выращенный в лаборатории мозг думать
Фото: Москва 24Москва 24

"Мы регистрируем сигнал с нескольких десятков тысяч нейронов, которые находятся в этой маленькой ткани на чипе. Они могут продуцировать очень сложный электрический сигнал, характерный именно для определенной культуры, мы это доказали", – заявила она.

Нейробиолог добавила, что во время изучения процесса познания мозгом окружающей среды с помощью микроэлектродов, которые вживляются в мозг человека или мыши, удается распознать электрический сигнал, он может представлять собой мысль. Такой же сигнал удалось обнаружить и у лабораторной ткани.

"Просто ткань "в пробирке" не имеет возможности нам это сказать или написать, что означает генерируемый паттерн активности", – пояснила она.

Мухина отметила, что мозговая ткань точно способна перерабатывать информацию. Это удалось узнать с помощью эксперимента. Ученые взяли две мозговые ткани и соединили их так, чтобы информация прошла от одного образца к другому. Вторая культура клеток выдала сигнал после переработки полученных данных.

"Есть множество способов доказать, что сигнал был переработан случайно, не случайно, математика это считать умеет", – заключила нейробиолог.

Наука,Ирина Мухина,
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