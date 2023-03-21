Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии

Ученые из Уханьского университета в Китае обнаружили ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии у женщин. Оказывается его регулирует кишечная бактерия K. aerogenes. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

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Предыдущие работы выявили, что хорошее настроение и депрессия могут быть вызваны изменением уровня гормона эстрадиола. Эстрадиол является основной формой эстрогена в репродуктивном возрасте. Так, например, у женщин в пременопаузе, страдающих депрессией, наблюдалось пониженное количество эстрадиола (на 43 процента ниже), но причина такой взаимосвязи не была понятна.

Авторы взяли образцы кишечной микробиоты у женщин в пременопаузе с депрессией и без нее. Анализ показал, что эстрадиол уменьшился на 77,8 процентов в кишечнике женщин с депрессией и только на 19,3 процентов в группе без заболевания. Причем все ключевые изменения происходили именно в среде микробиома.

Затем специалисты ввели мышам образец микробиома больных депрессией, что привело к снижению уровня эстрадиола в крови на 25 процентов по сравнению с контрольной группой. У подопытных животных с более низким уровнем гормона наблюдалось поведение, напоминающее депрессивное расстройство у людей.

Чтобы выявить какой-то элемент микробиома, вызывающий подобный эффект, команда изолировала потенциальные кишечные бактерии, которые могут перерабатывать эстрадиол. В пробирке выступила светлая колония с нечеткими краями и гладкой поверхностью, представленная Klebsiella aerogenes.