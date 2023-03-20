Обнаружены способные к размножению клетки крови

Ученые Льежского университета в Бельгии обнаружили, что у здорового человека некоторые иммунные клетки крови способны размножаться. Ранее это свойство считалось присущим лишь стволовым клеткам-предшественницам или злокачественным клеткам. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.

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Способность к пролиферации была выявлена у моноцитов — крупных лейкоцитарных клеток, которые отвечают за врожденный иммунитет. Оказалось, что эта функция важна для пополнения пула резидентных тканевых макрофагов, необходимых для защиты организма от чужеродных или вредных частиц.

Считается, что поддержание тканевых макрофагов зависит либо от дифференциации моноцитов, либо от самообновления самих макрофагов. В ходе экспериментов ученые использовали мышей с дефицитом макрофагов для изучения, как восполняется пул этих клеток в живом организме. Они выяснили, что привитые грызунам моноциты Ly6C+, прежде чем дифференцироваться в макрофаги, размножались, при этом для пролиферации важен рецептор колониестимулирующего фактора макрофагов Csf1.