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43 минуты назад

Репродуктолог Лапшихин: Выращивание мышат из мужских клеток – не имеющее перспектив исследование

runews24.ru

Ранее стало известно, что ученые смогли вырастить здоровых мышат из двух клеток, взятых у самцов. Российские эксперты рассказали, что это открытие значит для человечества.

Репродуктолог оценил идею выращивания мышат из мужских клеток
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Ранее стало известно, что группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогла вырастить потомство от двух мышей самцов, взяв клетки из их хвостов. Материал на эту тему был опубликован в Nature.

Открытие стало сенсацией в научном мире, но российские специалисты настроены скептически. По их мнению, если из 630 эмбрионов смогли развиться в мышат и родиться здоровыми всего семеро, значит успех эксперимента не такой большой.

Кроме того, по мнению врача-репродуктолога клиники Remedi Александра Лапшихина, эксперимент ученых - это чисто научное исследование, не имеющее реальных перспектив внедрения в ближайшие годы.

«Такие статьи не стоит переоценивать», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

Что касается применения нового метода при ЭКО, вопрос о внедрении нужно адресовать не врачам, а этическим комитетам, так как опыты на человеческих эмбрионах запрещены почти везде.

Правда, эксперты не отрицают, что метод мог бы применяться при тяжелых формах бесплодия. Когда, например, одна копия Х-хромосомы отсутствует полностью или частично.

Но на данный момент применение такого метода невозможно, так как такие технологии противоречат действующим законам.

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