Ученые из Калифорнийского университета в течение 14 лет наблюдали за 1,4 тысячи добровольцами. Они выяснили, что длительность и частота дневного сна связаны с возрастом.

У 75,7 процента участников эксперимента, не имевших нарушений в работе мозга, с возрастом увеличивалась продолжительность сна в среднем на 11 минут каждый год. При этом риск развития Альцгеймера становился более высоким.

Через шесть лет после начала наблюдений у 24 процентов добровольцев развивалась деменция. Основным фактором этого заболевания, считают исследователи, стал долгий и частный дневной сон. Позволяющие себе спать днем более одного часа подвержены на 40 процентов более высокому риску развития Альцгеймера, в отличие от спящих менее часа.

Другие исследования установили, что умеренный дневной сон помогает «отодвинуть» угасание разума. Ученые из Китая установили, что человеку нужен сон днем, который не превышает 20 минут.