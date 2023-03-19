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1 час назад

Искусственный интеллект «разработал» лечение от рака всего за 30 дней

Ferra.ru

Систем искусственного интеллекта сгенерировала метод лечения агрессивной формы рака всего за 30 дней.

Искусственный интеллект «разработал» лечение от рака всего за 30 дней
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Университета Торонто создали платформу для разработки лекарств под названием Pharma вместе с Insilico Medicine. Учёных интересовало лечение гепатоцеллюлярной карциномы (в просторечии рака печени).

Команда использовала AlphaFold, программу на базе искусственного интеллекта, которая выполняет предсказания пространственной структуры белка. Так удалось сгенерировать потенциальное лекарство.

Кроме того, в платформе была система для прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни пациентов. Модель предсказывала выживаемость в течение шести, 36 и 60 месяцев с точностью более 80%.

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