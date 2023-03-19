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3 часа назад

Ученые установили, как шрамы на лице влияют на привлекательность

Газета.Ru

Наличие одного хорошо зажившего шрама на лице делает человека более дружелюбным, выяснили ученые из Пенсильванского университета. При этом некоторые шрамы, например, перпендикулярный в середине нижнего века, могут привести к снижению воспринимаемой привлекательности. Исследование было опубликовано в Plastic and Reconstructive Surgery.

Ученые установили, как шрамы на лице влияют на привлекательность
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы исследования отобрали изображения 50 лиц с нейтральным выражением. Затем к лицам на фотографиях исследователи добавили шрамы на лбу, нижнем веке, щеке и верхней губе. В работе также приняли участие около 1,8 тыс. добровольцев, которые оценили привлекательность, уверенность и дружелюбность лиц на фото со шрамами и без.

Как оказалось, разницы в оценках привлекательности и уверенности не было. Однако лица со шрамами в среднем оценивались как более дружелюбные, чем без них. Результаты также показали, что лица со следами от порезов на лбу были оценены как более уверенные и дружелюбные. Если шрам располагался перпендикулярно на нижнем веке, то человека оценивали менее привлекательным.

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