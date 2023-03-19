Ученые установили, как шрамы на лице влияют на привлекательность

Наличие одного хорошо зажившего шрама на лице делает человека более дружелюбным, выяснили ученые из Пенсильванского университета. При этом некоторые шрамы, например, перпендикулярный в середине нижнего века, могут привести к снижению воспринимаемой привлекательности. Исследование было опубликовано в Plastic and Reconstructive Surgery.

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Авторы исследования отобрали изображения 50 лиц с нейтральным выражением. Затем к лицам на фотографиях исследователи добавили шрамы на лбу, нижнем веке, щеке и верхней губе. В работе также приняли участие около 1,8 тыс. добровольцев, которые оценили привлекательность, уверенность и дружелюбность лиц на фото со шрамами и без.