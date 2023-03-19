Соль влияет на продолжительность жизни человека*. Итоги исследований учёных описаны в научном журнале European Heart Journal.

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Многим известно, что чрезмерное потребление соли может навредить здоровью человека. Но современный житель планеты Земля потребляет порядка 10 г натрия в день. Это превышает норму суточного потребления в несколько раз.

Согласно наблюдениям из более чем 180 стран, употребление соли не только не вредит, но и может способствовать продлению жизни. Стоит отметить, что результаты исследований экспертов носят только наблюдательный характер и не имеют конкретной аргументации.