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1 час назад

Американский футуролог спрогнозировал бессмертие людей к 2030 году

Lenta.ru

Человечество может обрести бессмертие к 2029-2030 году. Такой прогноз дал американский футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл. Об этом пишет Telegram-канал Science|Наука.

Американский футуролог спрогнозировал бессмертие людей к 2030 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению ученого, к этому времени люди смогут «увеличивать продолжительность жизни более чем на год каждый год». Он также предположил, что в ближайшее время нанороботы помогут людям избавиться от заболеваний. Благодаря этому человечество серьезно увеличит продолжительность жизни, а позже станет бессмертным, заявил футуролог.

К 2030 году искусственный интеллект (ИИ) достигнет технологической сингулярности, а также начнет самостоятельно развиваться, отметил Курцвейл. Со временем искусственный интеллект достигнет того же уровня, что и человеческий. По мнению футуролога, уже через семь лет начнется процесс слияния человека с ИИ. А к 2045 году будет создано поколение киборгов.

Ученый предположил, что такие процессы вызовут усиление возможностей мозга в десять тысяч раз. Таким образом, новая группа людей не только будет иметь большую продолжительность жизни, но и будет более интеллектуально развитой.

19 февраля футуролог Александр Кононов заявил, что одной из главных угроз интеграции искусственного интеллекта в жизнь общества может стать резкий рост безработицы. Связано это будет с тем, что современные технологии сделают ряд профессий невостребованными. Решить эту проблему может постоянное саморазвитие человека, а также социальные гарантии.

Наука,Александр Кононов,
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