Американский футуролог спрогнозировал бессмертие людей к 2030 году

Человечество может обрести бессмертие к 2029-2030 году. Такой прогноз дал американский футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл. Об этом пишет Telegram-канал Science|Наука.

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По мнению ученого, к этому времени люди смогут «увеличивать продолжительность жизни более чем на год каждый год». Он также предположил, что в ближайшее время нанороботы помогут людям избавиться от заболеваний. Благодаря этому человечество серьезно увеличит продолжительность жизни, а позже станет бессмертным, заявил футуролог.

К 2030 году искусственный интеллект (ИИ) достигнет технологической сингулярности, а также начнет самостоятельно развиваться, отметил Курцвейл. Со временем искусственный интеллект достигнет того же уровня, что и человеческий. По мнению футуролога, уже через семь лет начнется процесс слияния человека с ИИ. А к 2045 году будет создано поколение киборгов.

Ученый предположил, что такие процессы вызовут усиление возможностей мозга в десять тысяч раз. Таким образом, новая группа людей не только будет иметь большую продолжительность жизни, но и будет более интеллектуально развитой.