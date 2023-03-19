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45 минут назад

Ученые назвали полезный продукт, повышающий риск развития подагры

Вечерняя Москва

Ученые выяснили, что спровоцировать развитие подагры может продукт, который на первый взгляд кажется очень полезным.

Ученые назвали полезный продукт, повышающий риск развития подагры
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По их словам, некоторые заболевания суставов, такие как подагра, развиваются из-за избытка мочевой кислоты. Здоровая диета помогает избежать осложнений, но даже при правильном питании некоторые полезные продукты могут привести к накоплению данного вещества в суставах.

Специалисты порекомендовали пациентам с подагрой ограничить употребление пищи с большим содержанием фруктозы, так как она провоцирует накопление мочевой кислоты. Источником большого количества фруктозы является натуральный мед, который давно признан антибактериальным и противовирусным природным средством. Однако обилие меда в рационе может привести к серьезным последствиям для здоровья.

"Если вы время от времени едите мед, в этом нет ничего плохого, но постарайтесь свести употребление продуктов с высоким содержанием фруктозы к минимуму", — посоветовали специалисты медицинской компании WebMD.

Они пояснили, что при расщеплении в организме фруктоза образует пуриновые соединения, которые повышают уровень мочевой кислоты. Помимо меда, пурин содержится в спиртном, некоторых видах рыбы, морепродуктах и в отдельных видах мяса, сообщается в издании Express.

Женщинам стоит внести в свой рацион говяжью, свиную, куриную печень, а также говяжий или свиной язык. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

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