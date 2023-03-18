Ученые выяснили, что объединяет всех долгожителей

Традиционно считается, что долголетие передается генетически: дескать, если среди ваших бабушек и дедушек имеются долгожители, то и у вас есть все шансы по полной воспользоваться услугами пенсионного фонда. Тем не менее многие специалисты — например, исследователи из Гарварда и их коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего — убеждены: гены играют в этом вопросе хоть и важную, но не единственную роль.

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Ученые под микроскопом рассмотрели привычки и образ жизни населения так называемых «голубых зон» — регионов планеты с наибольшим количеством граждан, ухитрившихся дожить до ста лет. К таким относят острова Сардиния (Италия), Окинава (Япония), Икария (Греция), а также полуостров Никоя в Коста-Рике и город Лома-Линда в штате Калифорния. В масштабном исследовании приняли участие 1300 респондентов: на протяжении 80 лет эксперты наблюдали за ними, чтобы выявить связь между долголетием и привычками, сопровождающими нас на протяжении всей жизни. Так вот, выяснилось, что наличие или отсутствие социальных связей влияет на продолжительность жизни не меньше, чем такие факторы, как гипертония, диабет, курение и ожирение.

Люди, живущие со своими семьями и поддерживающие доброжелательные отношения с соседями, в два раза чаще доживали до отметки в сто лет, чем одиночки, предпочитающие уединение. Более того — ряд других исследований показал, что дружеское, деловое и родственное общение замедляет развитие деменции. Так что всем желающим отпраздновать круглую дату из трех цифр, не забыв при этом собственное имя и номер дома, после выхода на пенсию рекомендуется почаще общаться с родней, соседями и бывшими коллегами.