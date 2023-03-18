Разработан браслет для быстрой и точной диагностики инфаркта

В испытании участвовали 239 пациентов с подозрением на сердечный приступ в пяти центрах Индии. Все они носили на запястье датчики, просвечивающие кожу инфракрасным светом «в поисках» белка тропонина-I в крови. Полученная от датчиков информация анализировалась с помощью машинного обучения. Результаты сверяли с лабораторными исследованиями. Метод позволил предсказать уровни тропонина-I с точностью 90%.

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Отмечается, что при сердечном приступе артерии, снабжающие кровью сердце, блокируются, что сокращает поступление кислорода к сердцу и остальным частям тела. При этом в кровь выделяется белок тропонин-I — индикатор повреждения сердечной мышцы.