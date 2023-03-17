Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Чудо-фермент, который продлит молодость: что о нем известно

Мира Маркина

Многие из нас стараются сохранять молодость при помощи косметических процедур и здорового образа жизни. При этом мы также рассчитываем и на научные открытия, которые не перестают радовать. К примеру, не так давно ученые обнаружили чудо-фермент, который способен продлить молодость. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Чудо-фермент, который продлит молодость: что о нем известно
Фото: unsplash.comunsplash.com

Американские ученые из Виргинского университета выявили фермент, который способен улучшать здоровье и продлевать молодость. Соответствующее исследование можно найти в журнале Current Biology.

Эксперты установили, что фермент алкогольдегидрогеназа (ADH), который отвечает за расщепление и выведение спиртного из организма человека, также может поспособствовать здоровому старению и продлить жизнь. Ключевая проблема заключалась в том, что со временем данный фермент теряет работоспособность, но исследователи выяснили, что вернуть ее можно за счет активации гена ADH1.

На сегодняшний день эксперты проводили эксперименты только на почвенных червях Caenorhabditis elegans, которые разделяют с людьми свыше 70% генетического состава. В ходе работы эксперты пришли к выводу, что механизм AMAR не только улучшал здоровье червей, но также продлевал им жизнь на 50%.

Врач Мясников заявил о необходимости измерять давление в молодости

Но и это еще не все: ученые также выяснили, что активация ADH1 помогала организму противостоять набору веса и даже способствовала похудению.

В дальнейшем специалисты намерены провести эксперименты на мышах, а после с культивируемыми клетками человека.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий