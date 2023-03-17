Чудо-фермент, который продлит молодость: что о нем известно

Многие из нас стараются сохранять молодость при помощи косметических процедур и здорового образа жизни. При этом мы также рассчитываем и на научные открытия, которые не перестают радовать. К примеру, не так давно ученые обнаружили чудо-фермент, который способен продлить молодость. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Американские ученые из Виргинского университета выявили фермент, который способен улучшать здоровье и продлевать молодость. Соответствующее исследование можно найти в журнале Current Biology.

Эксперты установили, что фермент алкогольдегидрогеназа (ADH), который отвечает за расщепление и выведение спиртного из организма человека, также может поспособствовать здоровому старению и продлить жизнь. Ключевая проблема заключалась в том, что со временем данный фермент теряет работоспособность, но исследователи выяснили, что вернуть ее можно за счет активации гена ADH1.

На сегодняшний день эксперты проводили эксперименты только на почвенных червях Caenorhabditis elegans, которые разделяют с людьми свыше 70% генетического состава. В ходе работы эксперты пришли к выводу, что механизм AMAR не только улучшал здоровье червей, но также продлевал им жизнь на 50%.

Но и это еще не все: ученые также выяснили, что активация ADH1 помогала организму противостоять набору веса и даже способствовала похудению.