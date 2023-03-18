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1 час назад

Ученые обнаружили неожиданную функцию иммунных клеток крови

Моя Москва.онлайниещё 1

Клеточная способность к делению и размножению - это необходимая основа жизни, приводящая к образованию сложных организмов. Как отмечает Центральная Служба Новостей, данное свойство позволяет осуществлять замену использованных клеток «стволовыми» клетками, которые потом размножаются и специализируются.

Ученые обнаружили неожиданную функцию иммунных клеток крови
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

При этом, в случае раковых заболеваний, пролиферация клеток становится неконтролируемой и хаотичной. Группа ученых из Бельгии выяснила, что у здоровых людей иммунные клетки крови, моноциты, также имеют способность к пролиферации для того, чтобы заменять тканевые макрофаги, необходимые для правильного функционирования клеток.

Данное научное открытие стало возможным, в связи с разработкой новых методик, а также использованием инновационных технологий. Описанное исследование бельгийских ученых может лечь в основу создания перспективных лекарств.

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