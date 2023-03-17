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2 часа назад

Для здоровья качество сна важнее его продолжительности

FBM.ru

Чешские учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что качество сна важнее для здоровья, чем его продолжительность. Об этом информирует журнал PLOS ONE.

Для здоровья качество сна важнее его продолжительности
Фото: FBM.ruFBM.ru

В рамках эксперимента принимали участие более 4 тысяч человек. Те, кто засыпал быстро (в течение 15 минут и менее), а также не просыпался ночью, чувствовали себя лучше физически и психологически. Кроме того, эти участники были в целом довольны уровнем и качеством жизни.

Стоит отметить, что в исследовании был учтён фактор «социальной смены часовых поясов». Иначе говоря, был учтён диссонанс между биологическими ритмами и ритмами рабочей, а также социальной жизни. На здоровье и самоощущение оказывало влияние качество сна, а стресс на работе часто был связан с рассогласованием биологических и социальных ритмов.

Многие комментаторы публикации утверждают, что нужны дополнительные исследования, более длинные, на большей выборке и с учётом большего числа факторов. Отмечено, что рекомендуемый врачами восьмичасовой сон всё ещё актуален для поддержания физического и психического здоровья на должном уровне.

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