Проблемы со сном связали с ухудшением здоровья мозга

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) пришли к выводу, что проблемы со сном в среднем возрасте вызывают ухудшение здоровья мозга. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В исследовании изучались привычки сна более 29 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Всех испытуемых подвергли сканированию мозга, а также визуализации происходящих в голове процессов во время сна. Для изучения связи между сном и здоровьем мозга был проведен множественный линейный регрессионный анализ.

У участников, спавших более девяти часов или менее шести часов в день, был выявлен меньший объем мозга. Каждый дополнительный час сна, превышающий семь часов в сутки, сократил объем мозга на 0,10-0,25 процента. Кроме того, у них фиксировались сниженные когнитивные показатели, которые влияли на скорость реакции, интеллект и память. Любители подремать днем также оказались подвержены нарушениям здоровья мозга: у них уменьшились серое вещество и объем левого гиппокампа.