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57 минут назад

Ученые узнали, какой гормон отвечает за отрезвление

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Ученые из Университета Айовы (США) выявили гормон, который помогает организму млекопитающих быстрее восстанавливаться после злоупотребления алкоголем. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Cell Metabolism.

Ученые узнали, какой гормон отвечает за отрезвление
Фото: +1+1

FGF21 преимущественно продуцируется печенью — он регулирует метаболизм глюкозы (сахара) и липидов (жиров), воздействуя на поджелудочную железу и головной мозг. Теперь же оказалось, что FGF21 еще и отвечает за процесс отрезвления, так что его можно назвать гормоном трезвости.

Исследователи провели опыты на лабораторных мышах, в ходе которых выяснили, что именно FGF21 помогает грызунам восстановиться от опьянения и перейти к активному существованию. При спиртовом отравлении концентрация гормона трезвости в крови повышается. В то же время ученые установили, что FGF21 не может ускорить процесс расщепления алкоголя в организме.

Для опыта мыши были разделены на три группы. В первой были грызуны, которым дали большую дозу спирта. Во второй — мыши тоже получили алкоголь, но ученые прекратили синтез FGF21 в их организмах. В четвертой — зверькам не только дали спирт, но и ввели повышенную дозу FGF21.

Обычные пьяные мыши (первая группа) находились в стадии восстановления четыре часа. Пьяные, но без гормона (вторая) — приходили в себя от такой же дозы в течение шести часов. А пьяные с повышенной долей FGF21 (третья) — возвращались к нормальной жизни на полтора часа раньше, чем первая группа.

Интересно, что концентрация алкоголя в крови грызунов всех групп изменялась одинаково. Поэтому ученые пришли к выводу, что гормон помогает восстановиться, но не ускоряет расщепление отравляющего вещества. Как пояснили эксперты, результат их работы будет полезен для поиска новых методов борьбы с алкоголизмом.

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