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1 час назад

Бесплодие вылечили с помощью снижения уровня холестерина

Lenta.ru

Ученые из Хьюстонской методистской больницы вылечили бесплодие у стерильных мышей с помощью снижения уровня холестерина. Работа, опубликованная в Journal of Lipid Research, представляет дополнительные доказательства связи высокого уровня холестерина с женским бесплодием.

Бесплодие вылечили с помощью снижения уровня холестерина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В экспериментах авторы использовали белок с уникальными характеристиками, называемый фактором непрозрачности сыворотки. Этот белок снижал уровень холестерина более чем на 40 процентов за три часа. Подопытные бесплодные мыши снова смогли забеременеть, правда лишь временно.

Основная функция этого белка заключается в увеличении колонизации бактерий. Кроме того, он изменяет структуру переносящих холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). В результате печени становится легче перерабатывать избыточный холестерин, который препятствует зачатию. Действие фактора непрозрачности сыворотки на уровень ЛПВП в перспективе возможно применять в качестве альтернативы статинам, которые в настоящее время являются популярным методом для снижения холестерина у людей с атеросклерозом.

ЛПВП, также называемый хорошим холестерином, переносит избыток холестерина из различных тканей в печень для расщепления, тем самым снижая его уровень. В случае некорректной работы ЛПВП нарушается липидный обмен, который может вызывать настолько же вредный эффект, как липопротеины низкой плотности (ЛПНП), то есть «плохой холестерин».

Основываясь на открытии, специалисты планируют провести клиническое испытание для изучения уровня липидов у женщин, проходящих лечение от идиопатического бесплодия.

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