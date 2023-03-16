Высокие уровни кофеина в крови могут снижать риск ожирения

Ученые из Каролинского институтка выяснили, что более высокие уровни кофеина в плазме крови, связанные с носительством определенных генетических вариантов, могут понижать риск ожирения и диабета 2 типа. Исследование опубликовано в BMJ Medicine.

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Ранее исследования показали, что употребление 3-5 чашек кофе в день связано с более низким риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в основном исследования были наблюдательными, то есть не могли надежно установить причинно-следственные связи из-за других факторов.

В новом исследовании ученые предсказывали уровень кофеина в плазме с помощью двух генетических вариантов в генах CYP1A2 и AHR у почти 10 тысяч человек преимущественно европейского происхождения. Люди, которые являются носителями этих генетических вариантов, медленнее перерабатывают кофеин, поэтому они имеют более высокий уровень кофеина в крови.

Результаты анализа показали, что более высокие генетически предсказанные уровни кофеина в крови связаны с более низким весом, процентом жира и риском развития диабета 2 типа. Ученые не выявили связи между генетически предсказанными уровнями кофеина в крови и риском каких-либо из изученных сердечно-сосудистых заболеваний.