Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Биологи выяснили, что высокие уровни кофеина в крови могут снижать риск ожирения

Газета.Ruиещё 3

Ученые из Каролинского институтка выяснили, что более высокие уровни кофеина в плазме крови, связанные с носительством определенных генетических вариантов, могут понижать риск ожирения и диабета 2 типа. Исследование опубликовано в BMJ Medicine.

Высокие уровни кофеина в крови могут снижать риск ожирения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее исследования показали, что употребление 3-5 чашек кофе в день связано с более низким риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в основном исследования были наблюдательными, то есть не могли надежно установить причинно-следственные связи из-за других факторов.

В новом исследовании ученые предсказывали уровень кофеина в плазме с помощью двух генетических вариантов в генах CYP1A2 и AHR у почти 10 тысяч человек преимущественно европейского происхождения. Люди, которые являются носителями этих генетических вариантов, медленнее перерабатывают кофеин, поэтому они имеют более высокий уровень кофеина в крови.

Результаты анализа показали, что более высокие генетически предсказанные уровни кофеина в крови связаны с более низким весом, процентом жира и риском развития диабета 2 типа. Ученые не выявили связи между генетически предсказанными уровнями кофеина в крови и риском каких-либо из изученных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые предположили, что такой эффект кофеина может быть связан с ускорением метаболизма: по оценкам, ежедневное потребление 100 мг кофеина увеличивает расход энергии примерно на 100 килокалорий в день.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий