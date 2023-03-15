Ученые установили, что кофеин влияет на здоровье кишечника

Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили, что кофеин играет роль в здоровье кишечника. Исследование было опубликовано в журнале Immunity. В кишечнике находятся множество микроорганизмов, некоторые из которых способствуют развитию воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Однако как именно это происходит, ученые еще не знают. В поисках ответа на этот вопрос команда выяснила, что ксантин (метаболит пурина, который содержится в больших количествах в продуктах с кофеином) может играть роль в дифференцировке клеток Th17. Клетки под названием Т-хелперы, к которым относится Th17, создают в кишечнике защитный барьер. Когда возникает бактериальная или грибковая инфекция, организм производит больше клеток Th17. Однако они также участвуют в развитии таких заболеваний, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, псориаз и ВЗК. "Слишком рано рассуждать о том, приводит ли количество ксантина в чашке кофе к полезным или вредным эффектам в кишечнике человека, но это дает нам интересные выводы для дальнейшего изучения, поскольку мы ищем способы вызвать защитную реакцию и сформировать более крепкий барьер в кишечнике. Хотя мы еще не знаем, что именно вызывает ВЗК, инструменты, которые мы здесь разработали, могут приблизить нас к пониманию этого и того, как вылечить или предотвратить болезнь", – отметила команда.