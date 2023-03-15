Как связаны проблемы со сном и инсульт

Учёные обнаружили, что риск инсульта повышается как при переизбытке сна, так и при его недостатке. А если вы ещё поменяете режим сна, то у вас тоже увеличится вероятность столкнуться с инсультом.

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В ходе нового исследования, проведённого специалистами из Университета Оттавы, стало известно, как связаны нарушения сна у взрослых жителей Канады и инсульт.

В статье, опубликованной в Canadian Medical Association Journal, отмечается, что почти 2/3 людей, перенёсших инсульт в Канаде, имеют также нарушения сна. При этом те, кто перенёс инсульт, в семь раз чаще сообщали о большом количестве проблем со сном по сравнению с населением в целом.

Но также, по мнению Мэтью Джефферс, автора исследования, доктора философии, студента Факультетской школы эпидемиологии и общественного здравоохранения, необходимо провести дополнительные исследования для изучения групп пациентов в лабораториях сна. Это даст возможность понять, как взаимосвязаны инсульт и бессонница, апноэ во сне.