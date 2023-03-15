Ученые: хлеб с низким инсулиновым индексом помогает похудеть

Ученые из Католической больницы Дюссельдорфа выяснили, что потребление хлеба с низким инсулиновым индексом значительно снижает массу тела. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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Хлеб из высокоочищенной белой пшеничной муки или цельных зерен имеет высокие инсулиновый и гликемический индексы. Эти означает, что после его поедания в крови у человека сильно повышаются уровни глюкозы и инсулина. Ранее это было связано с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.

В новом исследовании ученые сравнили влияние двух разных видов хлеба на массу тела у людей с избыточным весом (ИМТ больше 27,0 кг/м2), которые регулярно употребляли хлеб.

В эксперименте приняли участие 80 человек. Половина из них в ходе исследования употребляла хлеб с пониженным содержанием углеводов, а другая половина — обычный ржаной хлеб. Хлеб с пониженным содержанием углеводов содержал семена подсолнечника, овсяные хлопья, шелуху подорожника, семена чиа, пекарский мед, семена льна и измельченный миндаль. Такой хлеб содержал 3-4% легкоусвояемых углеводов, в то время как в обычном их доля доходит до 38%-54%.