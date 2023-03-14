Биологи обнаружили, что фибробласты очищают рану перед ее заживлением

Ученые провели исследование функции фибробластов на биологической модели. Об этом сообщает Американский институт физики.

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Чтобы изучить, как вид травмы влияет на скорость заживления ран, Йерун Эйкманс и его коллеги разработали модель in vitro, состоящую из фибробластов, встроенных в коллагеновый гидрогель. В этой микроскопической живой ткани были созданы раны с помощью ножа, чтобы имитировать рваную рану, и мощного лазера, чтобы имитировать ожог.

Хотя оба типа ран были одинаковы по размеру, лазерная абляция вызывала большую гибель клеток и повреждение тканей рядом с краями раны, в отличие от ножевого ранения.

«Во время заживления мы обнаружили, что фибробласты сначала удаляли поврежденный материал из раны, и лишь затем начали формировать новый, — сказал ученый. — Это было неожиданное открытие, потому что удаление мертвой ткани было приписано специализированным иммунным клеткам, таким как макрофаги, а фибробласты считались клетками, строящими ткани, а не клетками, удаляющими».

Учитывая, что в ранах после лазерной абляции было больше повреждений тканей, фибробластам потребовалось больше времени для устранения повреждения, что в конечном итоге замедлило заживление.