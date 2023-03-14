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1 час назад

Биологи обнаружили, что фибробласты очищают рану перед ее заживлением

Газета.Ru

Ученые провели исследование функции фибробластов на биологической модели. Об этом сообщает Американский институт физики.

Биологи обнаружили, что фибробласты очищают рану перед ее заживлением
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чтобы изучить, как вид травмы влияет на скорость заживления ран, Йерун Эйкманс и его коллеги разработали модель in vitro, состоящую из фибробластов, встроенных в коллагеновый гидрогель. В этой микроскопической живой ткани были созданы раны с помощью ножа, чтобы имитировать рваную рану, и мощного лазера, чтобы имитировать ожог.

Хотя оба типа ран были одинаковы по размеру, лазерная абляция вызывала большую гибель клеток и повреждение тканей рядом с краями раны, в отличие от ножевого ранения.

«Во время заживления мы обнаружили, что фибробласты сначала удаляли поврежденный материал из раны, и лишь затем начали формировать новый, — сказал ученый. — Это было неожиданное открытие, потому что удаление мертвой ткани было приписано специализированным иммунным клеткам, таким как макрофаги, а фибробласты считались клетками, строящими ткани, а не клетками, удаляющими».

Учитывая, что в ранах после лазерной абляции было больше повреждений тканей, фибробластам потребовалось больше времени для устранения повреждения, что в конечном итоге замедлило заживление.

Авторы надеются, что их исследование позволит приблизиться к исчерпывающему понимаю функций организма, а также поможет врачам разработать лечение особо сложных ран.

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