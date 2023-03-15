Отец антисептиков: что такое фенол

Антисептики сегодня стали неотъемлемой частью нашей реальности. За время действия ковидных ограничений мы привыкли к тому, что антисептик можно найти буквально на каждом углу: в магазинах, кафе, ресторанах и метро. Есть гели, жидкие антисептические растворы, в каждой аптечке можно найти мирамистин на все случаи жизни. Но торжественное шествие антисептиков началось относительно недавно, и возглавил его фенол.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Что такое фенол?

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Фенол также называют гидробензолом, или карболовой кислотой. В чистом виде он представляет игольчатые белые кристаллы, при контакте с воздухом они приобретают розовый оттенок. Фенол имеет ярко выраженный резкий запах, а также обладает высокой токсичностью: достаточно одного незащищенного контакта с чистым фенолом, чтобы на коже и слизистых остались сильные химические ожоги. И все же фенол активно производят во всем мире благодаря его промышленному и медицинскому применению.

Фенол был открыт в 1834 году Фридлибом Фердинандом Рунге, который извлек его из каменноугольной смолы. Рунге назвал фенол Karbolsäure (угольно-масляная кислота, карболовая кислота). Каменноугольная смола оставалась основным источником фенола до развития нефтехимической промышленности. Французский химик Огюст Лоран извлек фенол в чистом виде как производное бензола в 1841 году.

Антисептические свойства фенола были использованы сэром Джозефом Листером в его новаторской технике антисептической хирургии. До него хирургические операции проводились в основном на усмотрение каждого врача в индивидуальном порядке, но как такового обеззараживания ран не проводилось. Могли вычистить гной, помолиться и с божьей помощью начать оперировать. Листер решил, что сами раны должны быть тщательно очищены, к этой идее он пришел после изучения работ своего современника Луи Пастера. Тот проводил эксперименты по стерилизации биологических сред с помощью высоких температур. Изучая исследования Пастера, Листер начал собирать воедино свою теорию: пациентов убивают микробы. Он предположил, что, если бы микробы можно было убить или предотвратить, заражения не произошло бы. Листер понимал, что стерилизовать живые раны с помощью тепла — не самый лучший вариант для хирургов, получалась средневековая практика по прижиганию ран. Листер рассудил, что для уничтожения микроорганизмов, вызывающих инфекцию, можно использовать химическое вещество.

Тем временем в Карлайле, Англия, чиновники экспериментировали с очисткой сточных вод карболовой кислотой, чтобы уменьшить запах выгребных ям. Услышав об этих разработках и сам ранее без особого успеха экспериментируя с другими химическими веществами для антисептических целей, Листер решил попробовать карболовую кислоту в качестве антисептика для ран. Первый шанс у него появился 12 августа 1865 года, когда он принял пациента — одиннадцатилетнего мальчика с переломом большеберцовой кости, пробившим кожу голени. Обычно ампутация была бы единственным решением. Однако Листер решил попробовать карболовую кислоту. Вправив кость и поддерживая ногу шинами, он пропитал чистые хлопчатобумажные полотенца неразбавленной карболовой кислотой и приложил их к ране, накрыв слоем оловянной фольги, и оставил на четыре дня. Осмотрев рану, Листер был приятно удивлен, не обнаружив никаких признаков инфекции, только покраснение по краям раны от легкого ожога карболовой кислотой. После этого врач повторно наложил свежие повязки с разбавленной карболовой кислотой, и мальчик смог вернуться домой примерно через шесть недель лечения.

Но постоянное воздействие фенола на кожу пациентов и врачей из-за токсичности вещества вызывало раздражение и химические ожоги. Нужно было придумать другое решение, чтобы процесс лечения не усугублял состояние организма. Таким образом появилась практика асептики — предотвращения попадания вредоносных организмов в раны. Асептика осуществляется путем обеззараживания хирургических инструментов, антисептической обработки рук хирурга и другими методами.

Лекарство или яд?

Как это часто бывает, когда какое-то вещество оказывает лечебное действие и совершает переворот в медицине, его пытаются превратить в панацею. Это и произошло с фенолом.

В конце XIX века Европу охватила пандемия инфлюэнцы, также известной как «испанка». Предприимчивые люди тут же начали торговать чудо-средствами, способными предотвратить заражение. Среди чудодейственных лекарств был и фенол. Компания Carbolic Smoke Ball Co. в Англии предлагала в качестве лекарства от инфекции резиновый шарик с металлической трубкой: внутри шара находился раствор фенола, пациенту нужно было вставить свободный конец трубки в нос и легкими движениями, сжимая шар, направлять в дыхательные каналы пары фенола. Производители гарантировали, что регулярное вдыхание паров фенола сможет предотвратить и вылечить «испанский грипп». Однако вскоре производители оказались втянуты в долгое судебное разбирательство в связи с мошенничеством, когда одна из покупательниц, регулярно пользовавшаяся их продуктом, все-таки заразилась гриппом.

Фенол имеет сильное действие не только на слизистые и кожные покровы, но и на центральную нервную систему живых существ. Введенный внутривенно фенол может вызвать потерю сознания, которой могут предшествовать долгие судороги. Инъекции фенола использовались нацистской Германией в качестве средства индивидуальной казни во время Второй мировой войны. Первоначально он использовался нацистами в 1939 году как часть программы эвтаназии Aktion T4. Тогда стало ясно, что убивать людей в больших количествах было куда дешевле путем введения каждой жертве фенола. Инъекции фенола были сделаны тысячам людей. Максимилиан Кольбе также был убит инъекцией фенола после двух недель обезвоживания и голодания в Освенциме, когда он вызвался умереть вместо незнакомца.