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1 час назад

Развитие аутизма связали с активацией древнего вируса

Мир24

Японские ученые выявили ранее неизвестную причину развития аутизма у детей. Исследование показало, что заболевание может быть связано с древним вирусом, сообщает Molecular Psychiatry.

Развитие аутизма связали с активацией древнего вируса
Фото: Мир24Мир24

Ученые провели серию экспериментов с лабораторными мышами. Они использовали искусственно выведенную популяцию BTBR/J, созданную для изучения естественного начала аутизма. У таких грызунов наблюдались нарушения в виде дефектов мозолистого тела, соединяющего левое и правое полушария мозга, и чрезмерной передачи сигналов иммунной системы. Также у них отмечались поведенческие аномалии, причины развития которых оставались неизвестными.

Авторы научной работы сравнили мышей BTBR/J с родственной популяцией BTBR/R и с обычными мышами (В6), проведя МРТ-сканирование мозга и генетические анализы. Оказалось, что у мышей с признаками аутизма значительно повышен уровень эндогенных ретровирусов (ERV).

Ученые заключили, что активация ретровируса делает плод более уязвимым для аутизма. Вирус может вызывать аномалии в структуре ДНК, вследствие чего возникают различия в поведении и структуре мозга. Новый метод лечения аутизма может быть направлен на подавление активации ERV.

Ученые также отметили, что мыши из разных популяций проявляли разные аутистические черты: так, мыши BTBR/R были менее тревожны, но обладали более выраженным социальным дефицитом, чем их собратья.

«Необходимо классифицировать подтипы аутизма в соответствии с механизмом их возникновения, что является жизненно важным первым шагом на пути к открытию новых путей лечения», – подчеркнули авторы.

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