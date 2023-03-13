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1 час назад

Как страх и отвращение влияют на желудок

Ferra.ru

Многим из нас знакомо чувство, когда от паники или страха возникают неприятные ощущения в животе. Как оказалось, эмоции действительно могут влиять на кислотность желудочного сока.

Как страх и отвращение влияют на желудок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные провели эксперименты и увидели, что негативные эмоции понижают рН желудочного сока, таким образом его кислотность увеличивается.

Во время опытов исследователи попросили участников проглотить небольшую «таблетку», которая на самом деле была датчиком, измеряющим давление, температуру и кислотность в желудочно-кишечном тракте. Эти данные устройство передавало на ПК.

Во время эксперимента людям показывали короткие ролики, которые вызывали у них разные эмоции: от счастья и грусти до отвращения и страха.

В случае двух последних реакций усиливалась активность мускулатуры желудочно-кишечного тракта, повышались частота пульса и дыхания, усиливалось выделение желудочного сока.

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