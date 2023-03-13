Как страх и отвращение влияют на желудок

Многим из нас знакомо чувство, когда от паники или страха возникают неприятные ощущения в животе. Как оказалось, эмоции действительно могут влиять на кислотность желудочного сока.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Учёные провели эксперименты и увидели, что негативные эмоции понижают рН желудочного сока, таким образом его кислотность увеличивается.

Во время опытов исследователи попросили участников проглотить небольшую «таблетку», которая на самом деле была датчиком, измеряющим давление, температуру и кислотность в желудочно-кишечном тракте. Эти данные устройство передавало на ПК.

Во время эксперимента людям показывали короткие ролики, которые вызывали у них разные эмоции: от счастья и грусти до отвращения и страха.