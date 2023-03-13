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2 часа назад

Психиатры нашли лекарство, которое помогает избавиться от нервного ковыряния кожи

Газета.Ru

Психиатры из Чикагского университета установили, что мемантин, который используется для лечения симптомов болезни Альцгеймера, помогает в борьбе с психическими расстройствами, связанными с выдергиванием волос и расчесыванием кожи. Исследование ученых было опубликовано в журнале American Journal of Psychiatry.

Психиатры нашли лекарство, помогающее избавиться от нервного ковыряния кожи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Речь идет о двух видах обсессивно-компульсивных расстройств: дерматилломании и трихотилломании. Оба заболевания встречаются на фоне стресса или у лиц с неуравновешенной психикой. Первое проявляется в виде неконтролируемого воздействия на кожу: расцарапывание ран, выдавливание воспалений, расчесывание неровностей кожи, сдирание болячек и заусенцев, кусание губ. Второе – вырыванием волосяного покрова на голове или других частях тела.

По словам авторов работы, психотерапевтов, специализирующихся на этих заболеваниях найти сложно, поэтому важно искать новые методы лечения. Исследователи решили протестировать мемантин, предназначенный для лечения потери памяти и нарушений мышления у людей с болезнью Альцгеймера. Препарат хорошо переносится пациентами и имеет мало серьезных побочных эффектов.

В работе приняли участие 100 человек с заболеваниями, половина из них принимала мемантин, а вторая – плацебо в течение двух месяцев. Каждые две недели ученые оценивали состояние пациентов. Как оказалось, прием мемантина был связан со значительными улучшениями у пациентов с этими заболеваниями по сравнению с плацебо. Так, у 26 человек симптомы ослабли, а у шести полностью исчезли по сравнению с тремя и одним пациентом из группы плацебо соответственно.

«Более того, препарат оказался даже эффективнее психотерапии. В будущем мы планируем выяснить, насколько эффективен мемантин совместно с терапией», – заключили авторы.

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