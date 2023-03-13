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34 минуты назад

Российские ученые создали прибор для ранней диагностики пародонтита

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Пензенского государственного университета (ПГУ) создали прибор, который позволяет проводить экспресс-оценку состояния полости рта и выявлять пародонтит на ранней стадии. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на автора разработки аспиранта вуза Андрея Демидова.

Российские ученые создали прибор для ранней диагностики пародонтита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам российского специалиста, разработанный им и его коллегами прибор использует для диагностики состояния тканей пародонта джоульметрический метод.

«Экспресс-оценка происходит с применением тока сверхмалой силы длительностью в несколько секунд. Пациент не испытывает дискомфорта. Процедура безопасная и безболезненная», — пояснил Демидов.

Он добавил, что данный прибор может использоваться, в частности, для проведения исследований у детей и беременных женщин в качестве альтернативы рентгену, который нежелателен для этих категорий пациентов. При этом разработкой уже заинтересовались в одной из стоматологических клиник региона, в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве, рассказал ученый.

Наука,Андрей Демидов,
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