Ученые назвали две диеты для сохранения молодости мозга

Учёные выяснили, что две диеты — средиземноморская и MIND — снижают риски развития болезни Альцгеймера и сохраняют молодость мозга.

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Средиземноморская диета состоит из фруктов и овощей, а также рыбы и цельнозерновых. MIND диета, помимо этого, включает аспекты «диетических подходов к остановке гипертонии» (DASH). Последняя ограничивает продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жирное мясо и жирные молочные продукты.