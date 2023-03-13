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2 часа назад

Ученые назвали две диеты для сохранения молодости мозга

Ferra.ru

Учёные выяснили, что две диеты — средиземноморская и MIND — снижают риски развития болезни Альцгеймера и сохраняют молодость мозга.

Ученые назвали две диеты для сохранения молодости мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Средиземноморская диета состоит из фруктов и овощей, а также рыбы и цельнозерновых. MIND диета, помимо этого, включает аспекты «диетических подходов к остановке гипертонии» (DASH). Последняя ограничивает продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жирное мясо и жирные молочные продукты.

В новом исследовании авторы изучали мозг 581 умершего человека. Выяснилось, что у тех, кто придерживался средиземноморской и MIND диеты, было меньше признаков болезни Альцгеймера, а именно бета-амилоидных бляшек и клубков тау в мозге.

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