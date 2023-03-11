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36 минут назад

Полезны ли продукты без глютена? Учёные выяснили

Ferra.ruиещё 1

На полках магазинов часто можно увидеть продукты с припиской «без глютена» (даже на тех, где в принципе не подразумевается содержание глютена). Такие продукты ассоциируются с «полезными» и «здоровыми». Но так ли это на самом деле?

Полезны ли продукты без глютена? Учёные выяснили
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первым делом, надо напомнить, что глютен нельзя употреблять только людям с диагностированной непереносимостью этого белка. Учёные из Университета Страны Басков изучили 25 человек с таким диагнозом — целиакией. Участников попросили вести учёт безглютеновых продуктов, которые они ели. Затем учёные сравнили питательную ценность этих продуктов с теми, в которых глютен всё же был.

Оказалось, что безглютеновые продукты чаще содержали больше ненасыщенных липидов, меньше клетчатки, а также больше соли. Таким образом, назвать эти продукты здоровой альтернативой обычным нельзя.

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