Регулярное влияние нитратов в воде увеличило риск рака у мужчин

Испанские исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) обнаружили, что регулярное воздействие нитратов, содержащихся в питьевой воде, увеличило риск одного из самых распространенных видов рака у мужчин — предстательной железы — в 1,6 раза. Выводы работы опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Авторы задались целью выявить, существует ли связь между приемом нитратов и тригалометанов в воде (ТГМ) и вероятностью формирования злокачественной опухоли предстательной железы. Эти показатели являются двумя наиболее частыми загрязнителями питьевой воды.

Видео дня

ТГМ и нитраты попадают в воду в результате обеззараживания воды химическими соединениями или поступают из сельскохозяйственных удобрений в процессе животноводства, а затем смываются в реки и водохранилища дождями. ТГМ также могут всасываться через кожу во время принятия душа, плавания в бассейнах или мытья посуды. Уже было доказано, что длительное влияние ТГМ связано с повышенным риском развития злокачественной опухоли мочевого пузыря.

В новой работе ученые изучили 697 случаев рака предстательной железы в период с 2008 по 2013 год (включая 97 агрессивных опухолей), а также контрольную группу, состоящую из 927 мужчин в возрасте 38-85 лет, у которых на момент исследования не был диагностирован рак.

Среднее количество нитратов и тригалометанов, которым каждый участник подвергался с 18 лет, оценивалось на основе того, где они жили, типа и количества воды (водопроводная вода, вода в бутылках или колодезная вода), которую они пили на протяжении всей своей жизни.

Выяснилось, что чем выше потребление нитратов, тем больше связь с раком предстательной железы. У участников с более высоким содержанием нитратов и ТГМ в организме (в среднем за всю жизнь более 14 миллиграмм в день) в 1,6 раза выше вероятность развития рака предстательной железы низкой или средней степени тяжести. Кроме того, у них почти в три раза больше шансов на формирование агрессивной опухоли предстательной железы, чем у участников с более низким потреблением нитратов (в среднем за всю жизнь менее шести миллиграмм в день).