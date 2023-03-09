Ученые обнаружили пептид для лечения последствий ожирения

«До сих пор мы очень мало понимали, как воспаление, сопровождающее ожирение, вызывает патологию. Эти результаты показывают нам, что PEPITEM может как предотвратить, так и обратить вспять влияние ожирения на обмен веществ. Следующим этапом является преобразование этих результатов в терапевтические средства, которые можно использовать на людях», — прокомментировал исследование Асиф Икбал, один из авторов.