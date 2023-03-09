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Ученые обнаружили пептид для лечения последствий ожирения

Пептид PEPITEM снижает риск диабета 2-го типа и других заболеваний, связанных с ожирением. Об этом сообщает Бирмингемский университет.

Ученые обнаружили пептид для лечения последствий ожирения
© Газета.Ru

Ожирение вызывает сложные и резкие изменения метаболизма в жировой ткани, повреждение поджелудочной железы, снижение чувствительности к инсулину и, в конечном итоге, гипергликемию, лежащую в основе диабета 2-го типа. Он также вызывает вялотекущий воспалительный ответ по всему телу, побуждая лейкоциты проникать во многие ткани, включая висцеральный жир (который находится на животе).

Недавнее исследование показало, что адипонектин PEPITEM способен подавлять подобные последствия ожирения. Это удалось выяснить в ходе экспериментов на животных. Когда мыши находились на диете с высоким содержанием жиров и добавлением PEPITEM, в их теле значительно снижалось увеличение инсулин-продуцирующих бета-клеток в поджелудочной железе, а также количество лейкоцитов в висцеральной жировой ткани и брюшной полости по сравнению с контрольной группой.

Исследователи также изучили потенциал PEPITEM для обращения вспять изменений, вызванных ожирением, путем кормления животных кормом с высоким содержанием жиров до лечения PEPITEM. Результаты были аналогичными.

«До сих пор мы очень мало понимали, как воспаление, сопровождающее ожирение, вызывает патологию. Эти результаты показывают нам, что PEPITEM может как предотвратить, так и обратить вспять влияние ожирения на обмен веществ. Следующим этапом является преобразование этих результатов в терапевтические средства, которые можно использовать на людях», — прокомментировал исследование Асиф Икбал, один из авторов.

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