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1 час назад

Доказана связь между радиацией и риском сердечных заболеваний

Газета.Ru

Ученые из нескольких стран выяснили, что воздействие низкодозной радиации связано с умеренно повышенным риском сердечных заболеваний в течение жизни. Исследование опубликовано в журнале BMJ.

Доказана связь между радиацией и риском сердечных заболеваний
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Общепризнано, что воздействие высоких доз радиации может повредить сердцу, но убедительные доказательства связи низких доз радиации с сердечными заболеваниями (при лучевой терапии или работе в атомной промышленности) менее очевидны.

Международная группа ученых (в том числе и российских) провела обзор исследований. В конечный анализ вошли 93 работы. С учетом других важных факторов (например, возраста на момент облучения) ученые обнаружили убедительные доказательства повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний после воздействия радиации.

Как выяснили ученые, уже при облучении дозой менее 0,1 Гр возрастал относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы предполагают, что механизмы этих сердечно-сосудистых эффектов плохо изучены даже при высоких дозах, а качество некоторых исследований было недостаточно высоким. Поэтому необходимо дальнейшее изучение.

Не участвовавшие в работе ученые считают, что выявленные риски теперь следует учитывать в политике радиационной защиты.

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