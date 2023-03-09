Доказана связь между радиацией и риском сердечных заболеваний

Ученые из нескольких стран выяснили, что воздействие низкодозной радиации связано с умеренно повышенным риском сердечных заболеваний в течение жизни. Исследование опубликовано в журнале BMJ.
Общепризнано, что воздействие высоких доз радиации может повредить сердцу, но убедительные доказательства связи низких доз радиации с сердечными заболеваниями (при лучевой терапии или работе в атомной промышленности) менее очевидны.
Международная группа ученых (в том числе и российских) провела обзор исследований. В конечный анализ вошли 93 работы. С учетом других важных факторов (например, возраста на момент облучения) ученые обнаружили убедительные доказательства повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний после воздействия радиации.
Как выяснили ученые, уже при облучении дозой менее 0,1 Гр возрастал относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы предполагают, что механизмы этих сердечно-сосудистых эффектов плохо изучены даже при высоких дозах, а качество некоторых исследований было недостаточно высоким. Поэтому необходимо дальнейшее изучение.
Не участвовавшие в работе ученые считают, что выявленные риски теперь следует учитывать в политике радиационной защиты.