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26 минут назад

Почему некоторые легко просыпаются даже без будильника

Ferra.ru

Мало кто может вовремя встать без будильника, но такие люди есть. В чём их секрет?

Почему некоторые легко просыпаются даже без будильника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одни люди с лёгкостью даже без будильника просыпаются вовремя, а другие так не могут. Отчасти связано это с биологическими часами, балансом отдыха и работы, а также с состоянием здоровья человека. Благодаря биологическим часам человек просыпается в одно и то же время.

При этом на биологические часы могут влиять различные факторы. Это питание, температура в разные времена года, освещённость, кофеин и др. В идеале биоритмы у человека должны работать стабильно. Однако если он часто будет сидеть допоздна и если ему не хватает самодисциплины, то тоже может просыпаться в одно и то же время в определённых ситуациях. Объясняется это стрессом.

То есть те, кто просыпается в одно и то же время без будильника, могут просто страдать от повышенного уровня стресса.

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