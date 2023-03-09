Почему некоторые легко просыпаются даже без будильника

Мало кто может вовремя встать без будильника, но такие люди есть. В чём их секрет?

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Одни люди с лёгкостью даже без будильника просыпаются вовремя, а другие так не могут. Отчасти связано это с биологическими часами, балансом отдыха и работы, а также с состоянием здоровья человека. Благодаря биологическим часам человек просыпается в одно и то же время.

При этом на биологические часы могут влиять различные факторы. Это питание, температура в разные времена года, освещённость, кофеин и др. В идеале биоритмы у человека должны работать стабильно. Однако если он часто будет сидеть допоздна и если ему не хватает самодисциплины, то тоже может просыпаться в одно и то же время в определённых ситуациях. Объясняется это стрессом.