Почему даже самые странные сны кажутся нам знакомыми

Обычно нам снятся очень странные сны. И они кажутся нам интересными потому, что в них происходит что-то фантастическое. Но как это всё формируется в мозге?

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Всё больше исследований демонстрируют, что сны - это важная часть консолидации памяти. Наш мозг не просто создаёт и накапливает воспоминания. Эти воспоминания обязательно должны быть эффективно интегрированы в хранилища и сети уже существующих воспоминаний. Последние - основа нашей идентификации, самоощущения, нашего разума и др. Это и есть консолидация памяти.

Во время сна воспоминания уже не формируются постоянно. Кроме того, учёные полагают, что различные воспоминания связаны друг с другом уникальными и сложными способами и состоят из отдельных элементов. И если вы видите что-то очень часто, то мозг просто создаёт одно воспоминание об этом (например, о внешности вашего партнёра) и постоянно его использует.

Элементы памяти могут представлять собой всё, что люди переживают. Это звуки, виды, цвета, эмоции, люди и др. Консолидация памяти, или сновидение, нужна для объединения этих элементов полезным для нас образом. Но в процессе обработки этих элементов во время сна они также активируются.

Если вы, допустим, переживаете из-за чего-то, то у вас появится множество воспоминаний, связанных с беспокойством. В результате мозг будет связывать его с другими воспоминаниями, содержащими элемент беспокойства. И вам поэтому может присниться странный сон.

То есть какие бы странные вещи вам ни снились, ваш мозг в любом случае уже с ними знаком. Потому что они представляют собой воспоминания.