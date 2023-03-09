Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
42 минуты назад

Почему даже самые странные сны кажутся нам знакомыми: нейробиолог объяснил

Ferra.ru

Обычно нам снятся очень странные сны. И они кажутся нам интересными потому, что в них происходит что-то фантастическое. Но как это всё формируется в мозге?

Почему даже самые странные сны кажутся нам знакомыми
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всё больше исследований демонстрируют, что сны - это важная часть консолидации памяти. Наш мозг не просто создаёт и накапливает воспоминания. Эти воспоминания обязательно должны быть эффективно интегрированы в хранилища и сети уже существующих воспоминаний. Последние - основа нашей идентификации, самоощущения, нашего разума и др. Это и есть консолидация памяти.

Во время сна воспоминания уже не формируются постоянно. Кроме того, учёные полагают, что различные воспоминания связаны друг с другом уникальными и сложными способами и состоят из отдельных элементов. И если вы видите что-то очень часто, то мозг просто создаёт одно воспоминание об этом (например, о внешности вашего партнёра) и постоянно его использует.

Элементы памяти могут представлять собой всё, что люди переживают. Это звуки, виды, цвета, эмоции, люди и др. Консолидация памяти, или сновидение, нужна для объединения этих элементов полезным для нас образом. Но в процессе обработки этих элементов во время сна они также активируются.

Если вы, допустим, переживаете из-за чего-то, то у вас появится множество воспоминаний, связанных с беспокойством. В результате мозг будет связывать его с другими воспоминаниями, содержащими элемент беспокойства. И вам поэтому может присниться странный сон.

То есть какие бы странные вещи вам ни снились, ваш мозг в любом случае уже с ними знаком. Потому что они представляют собой воспоминания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий