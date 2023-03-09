Что происходит с организмом человека в мороз

Рассказываем, на что способен наш организм.

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Представим, что температура воздуха -70°С, но ветра нет. Нам неизвестны прочие погодные условия, например, влажность воздуха. Но возьмём среднее значение, то есть умеренно-сухой воздух — 60%.

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Имеют значение и антропометрические показатели (рост, вес, объёмы тела) и детали состояния здоровья человека.

Смоделируем ситуацию на примере среднестатистического россиянина (мужчины) ростом 175 см и весом 90 кг, с нормостеническим типом телосложения, не имеющего проблем со здоровьем и вредных привычек.

Что же происходит, когда человек оказывается в условиях аномально низкой температуры воздуха?

Немного физиологии — для обеспечения органов и тканей существуют сосуды разного типа (мышечные и эластические), которые являются своеобразными «трубопроводами», по которым кровь доставляет кислород и различные питательные вещества по всему организму.

Сосуды пронизывают всё тело и органы, в том числе кожу. Для их нормального функционирования необходима постоянная температура тела 36,6°С (незначительно может отличаться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей). А для её поддержания человеку требуются температура воздуха +18–20°С, резкое снижение которой приводит к переохлаждению организма.

К чему это может привести?

С целью защиты организма от гипотермии (переохлаждения) активируются реакции, направленные на снижение теплоотдачи за счёт сужения просвета периферических сосудов и снижения потоотделения. А это один из механизмов терморегуляции.

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В момент сужения периферических сосудов усиливается кровоток внутренних органов, появляются непроизвольные хаотичные мышечные сокращения — дрожь, с помощью которой выделяется тепло. Происходит выброс гормонов стресса, которые также участвуют в приспособительных реакциях в экстремальных условиях.

Эти процессы являются компенсаторно-приспособительными. Если человеку не уйти в укрытие, то стадия компенсации будет неэффективна, далее развивается стадия декомпенсации.

Температура тела снижается, все механизмы по сохранению тепла нарушаются: тканевой обмен сильно замедляется, что влечёт за собой снижение метаболизма. Суженные сосуды расширяются, что приводит к большой теплопотере.

Тем временем в центральной нервной системе (ЦНС) происходит нарушение работы центра терморегуляции: прекращается дрожь, что также влечёт падение температуры тела. Снижается мозговая активность, появляются такие симптомы, как:

Наступает полиорганная недостаточность (тотальный сбой по всему организму), что приводит к гибели организма.

Всё сказанное выше — это краткая информация о том, что произойдёт с человеком, если он будет находиться при такой аномально низкой температуре воздуха даже при отсутствии ветра.

Можно ли избежать последствий?

Так как у человека нет шерсти, а также из-за того факта, что конечности, а вернее, пальцы стоп и кистей рук, нос и ушные раковины лишены защитной жировой клетчатки, в этих местах низкая температура воздействует быстрее всего, а при -70°С процесс этот почти моментальный!

Существует несколько степеней обморожений: 1-й и 2-й степени. Они считаются лёгкими, но если вовремя не уйти в укрытие и не оказать нужную помощь, то, к сожалению, высока вероятность получить обморожение 3-й и 4-й степени и остаться без конечностей.

Так как некроз (отмирание клеток) беспощадно распространяется, лечение крайне сложное. До недавнего времени считалось, что этот процесс не регулируется. Однако в современной хирургии есть методы лечения. Но они радикальные, включающие в себя иссечение мёртвой ткани либо ампутацию.

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Также хотелось бы обратить внимание на то, что происходит с дыханием, когда человек оказывается на таком сильном морозе. При очень резком охлаждении органов дыхания, а это возможно, если сделать быстрый и глубокий вдох, может произойти моментальная остановка дыхания (апноэ).

Но если вдыхать такой воздух медленнее и неглубоко, то включаются защитные реакции организма, которые помогают ему адаптироваться и ослабить повреждающее воздействие экологического фактора.

Если не спрятаться от холода и не прекратить охлаждать органы дыхания, то в конечном итоге наступает гипертермия (перегревание), которая также может привести к летальному исходу.