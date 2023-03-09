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29 минут назад

Сколько лет жизни потеряло человечество из-за ожирения

Ferra.ru

Международная группа ученых провела метаболический анализ данных за почти 20 лет. И вычислила, сколько лет жизни потеряло человечество в целом из-за метаболический проблем, в том числе из-за ожирения. Цифры, мягко сказать, поражают

Сколько лет жизни потеряло человечество из-за ожирения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сравнивая отчеты с 2000 по 2019 год, международная группа исследователей обнаружила, что показатели выросли для всех метаболических заболеваний - гипертонии, диабета 2 типа, высокого уровня холестерина, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени.

Наиболее значительное увеличение случаев этих заболеваний наблюдалось в странах с высокими средними показателями дохода, уровня образования и рождаемости. Однако тенденция к росту наблюдалась во всем мире независимо от этих факторов.

Уровень смертности от ожирения с 2000 по 2019 год существенно не изменился, оставаясь самым высоким среди всех изученных заболеваний. Однако оценка лет, потерянных из-за преждевременной смертности из-за ожирения составляет 160,2 миллионов лет, и это лишь в 2019 году.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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