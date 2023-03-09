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3 часа назад

Scientific Reports: подагра повышает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона у людей до 60 лет

Газета.Ru

Ученые из Женского университета Ихва (Корея) выяснили, что подагра может увеличить риск развития болезни Альцгеймера у взрослых до 60 лет, но после этого возраста влияние подагры на когнитивные и двигательные нарушения минимально. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Подагра повышает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона у людей до 60 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 18 тыс. пациентов из Южной Кореи, у которых была диагностирована подагра в период с 2003 по 2015 год. В группу сравнения включили 72 тыс. человек без подагры. Связь между подагрой и болезнями Альцгеймера и Паркинсона оценивалась после поправки на пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ) и другие факторы риска.

Как выяснили ученые, подагра не увеличивала риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона среди людей старше 60 лет. Тем не менее молодые пациенты до 60 лет имели значительно более высокий риск, особенно при наличии избыточного веса.

Подагра — форма воспалительного артрита. При этом заболевании происходит накопление мочевой кислоты в крови и образование кристаллов моноурата натрия. Эти кристаллы откладываются в суставах, вызывая воспаление и сильную боль. Поскольку это наблюдательное исследование, причина выявленной связи остается неизвестной.

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