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3 часа назад

Российские ученые создали растительные препараты против ожирения

Мир24

Российские ученые создали фитопрепараты для замедления набора лишнего веса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

Российские ученые создали растительные препараты против ожирения
Фото: Мир24Мир24

Препараты уже испытали на крысах, однако о применении на людях говорить пока рано.

«В дальнейшем мы хотим провести эксперименты на моделях других типов ожирения, например, вызванного диабетом. Они помогут открыть новые возможности в лечении ожирения и связанных с ним осложнений», – заявил заведующий отделом Института физиологии растений РАН (Москва) Александр Носов.

Ученые выяснили, что экстракты японского женьшеня, диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся замедляют набор лишнего веса. По словам исследователей, лучше всего показал себя экстракт диоскореи – при длительном приеме доля жира в организме животных составила в среднем 28%, что на 30-45% ниже этого показателя для животных из контрольной группы. В одинаковой степени это было характерно как при переводе крыс на нормальную диету, так и при сохранении высококалорийного рациона.

В ближайшее время специалисты собираются продолжить проверку эффективности и безопасности фитопрепаратов на других животных, а также изучить их действие на людях с диабетом. Успешное завершение опытов приведет к созданию новых препаратов, способных замедлить развитие ожирения.

Врачи обнаружили первые свидетельства того, что частое употребление напитков и блюд с добавлением подсластителя эритритола повышает риск развития сердечных приступов и инсультов.

Наука,Александр Носов,РАН,
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