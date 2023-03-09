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2 часа назад

European Urology: частая мастурбация сокращает риск рака простаты на треть

Секрет Фирмы

European Urology: частая мастурбация сокращает риск рака простаты на треть. Неплохую статистику вывели учёные-урологи, которым не давало покоя исследование 2018 года. Тогда коллеги установили, что если часто «сбрасывать напряжение», то и вероятность онкологии падает, но никакой конкретики найти не удалось. Зато теперь подробностей — завались.

European Urology: частая мастурбация сокращает риск рака простаты на треть
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Учёные на протяжении 18 лет наблюдали почти за 32 000 мужчин и исследовали их привычки и пристрастия в половой жизни. Оказалось, что чем активнее парни вели себя в отношениях, тем реже у них встречался рак простаты. Затем урологам удалось выявить точное количество.

Чтобы сократить риск развития онкологии на треть, нужно мастурбировать или заниматься сексом не менее 21 раза в месяц. Можно и больше — тут никого ни в чём не ограничивают. С инструкцией всё понятно, но вот с причинами — не очень.

Пока учёные ломают голову над тем, как в итоге это работает. Их версия — регулярная половая жизнь восстанавливает гормональный фон и помогает выводить возможные токсины из организма. Остаётся ждать новых исследований в этой сфере.

Частый секс, к слову, не только помогает огородиться от рака, но и предотвратить импотенцию. Сексолог Артемий Сибирский заявил, что это будет хорошей профилактикой эректильной дисфункции после 40 лет. Совет хозяину на заметку.

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