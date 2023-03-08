Российские ученые создали тест для оперативного выявления любого вируса

Специалисты из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, а также НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева разработали универсальный анализатор. Он сможет распознавать вирусы и инфекции.

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Для этого необходимо сдать мазок из носоглотки или образец слюны. За считанные минуты спектрометр собирает информацию, которая обрабатывается компьютером.

После чего устройство показывает, есть ли в образце вирус. Кроме того, программа может определить его тип. Пока что анализатор успешно распознает аденовирус, коронавирус, а также несколько возбудителей гриппа (А и В).

Представитель лаборатории оптоэлектронного обеспечения киберфизических систем ИТМО Владимир Виткин сообщил, что новая технология предоставит возможность держать под контролем распространение новых вспышек вирусов. Он предположил, что такой прибор можно будет установить в местах скопления людей.