Омега-3 эффективно в борьбе с агрессивной формой рака молочной железы

«Наши результаты показывают, что снижение экспрессии генов ELOVL5 и IGFBP6 может привести к повышению чувствительности клеток рака молочной железы к различным жирным кислотам. При низкой концентрации жирные кислоты (как омега-3, так и омега-6) могут стимулировать рост клеток рака молочной железы, однако при повышении концентрации становятся токсичными для них. При этом токсичность выше для клеток с «выключенными» нокдауном генами ELOVL5 и IGFBP6», — рассказал «Газете.Ru» доцент факультета биологии и биотехнологии ВШЭ Сергей Никулин.