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1 час назад

В России открыли препараты против ожирения из диоскореи дельтовидной

Газета.Ruиещё 3

Российские ученые смогли замедлить набор веса у крыс с ожирением с помощью препарата на основе клеточной культуры японского женьшеня, диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

В РФ открыли препараты против ожирения из диоскореи дельтовидной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При ожирении в организме животного или человека формируется избыточная жировая ткань, которая повышает вес и оказывает комплексное негативное воздействие на организм. Поэтому борьба с ожирением важна не только для поддержания внешнего вида, но и для сохранения здоровья.

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В связи с этим специалисты Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева Российской академии наук и их коллеги из других институтов решили исследовать действие нескольких растительных компонентов на организм. Однако выросшие в природе растения обладают нестабильным химическим составом, который зависит от условий на местности. В связи с этим ученые решили прибегнуть к клеточной культуре: получили и вырастили клетки трех лекарственных растений — японского женьшеня, диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся — в специальных биореакторах. Предыдущие исследования показали, что экстракты этих культур оказывают значимое положительное воздействие на организм лабораторных животных с нарушением углеводного обмена за счет активности тритерпеновых и стероидных гликозидов. Экстракты из выращенной биомассы ученые использовали как биодобавку для крыс с уже развившимся ожирением — животным при этом продолжали давать очень калорийный корм. На протяжении трех месяцев авторы сравнивали состояние грызунов на такой диете с контрольными «полными» животными на калорийном и стандартном корме, а также с теми, которые находились на избыточном кормлении, но получали инъекции популярного синтетического препарата от ожирения (лираглутида).

Выяснилось, что препараты на основе этих растений действительно помогают бороться с ожирением. Наибольший эффект дал препарат диоскореи дельтовидной, его эффект превосходил воздействие лираглутида. Спустя три месяца лечения диоскореей дельтовидной масса жира в теле составила 28%, а у животных на калорийном и стандартном корме — 41,5 и 36%, а у получавших лираглутид — 36%. При этом ни один из фитопрепаратов не привел к нарушению репродуктивной функции крыс — хотя у подвергшихся лечению детенышей было на 12% меньше.

В итоге авторы заключают, что подобные фитопрепараты потенциально пригодны для лечения ожирения, в том числе у женщин детородного возраста. Однако прежде, чем эту терапию можно будет назначать людям, необходимо провести ряд клинических исследований.

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