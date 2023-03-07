Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
50 минут назад

Ученые: артрит и пародонтит вызывают одни и те же бактерии

Газета.Ruиещё 1

Ученые Университета Райса связали инфекционные процессы в пульпе зуба и тканях пародонта с ревматоидным артритом: причиной этих заболеваний становятся одни и те же бактерии.

Ученые: артрит и пародонтит вызывают одни и те же бактерии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Авторы обнаружили следы бактерий, связанных с заболеваниями пародонта (гингивит, пародонтит, пародонтоз и другие), в образцах крови пациентов с ревматоидным артритом.

Бактерии вызывают воспаление и повреждение слизистой оболочки рта, благодаря чему попадают в кровоток и через него распространяются по организму, вызывая артрит.

По словам членов команды, регулярные визиты к стоматологу помогут справиться не только с заболеваниями десен, но и с болью в суставах. Кроме того, ученые выдвинули теорию, что рак также может быть спровоцирован вирусами и бактериями.

Сейчас исследования команды направлены на изучение этой закономерности.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий