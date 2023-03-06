Разработан "кардиопластырь" для удаленного наблюдения за сердцем

Ученые Сеченовского Университета разработали гибкое биосенсорное устройство — «кардиопластырь», прибор поможет кардиологам удаленно следить за сбоями в работе сердца человека и быстро назначать эффективное лечение. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В пресс-службе университета подчеркнул, что работу над созданием устройства ведут специалисты научного центра «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Отмечается, что он был создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине.

Задача «кардиопластыря» состоит в том, чтобы беспрерывно снимать электрокардиограммы пациента в течение 14 дней. Это должно помочь кардиологам принимать решение.