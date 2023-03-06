Ученые научились бороться с раком при помощи раковых клеток

В США ученые Стэнфордского университета предложили новый способ борьбы с раком при помощи видоизмененных раковых клеток. Врачи превратили их в «мишени» для иммунитета, благодаря которым защитные системы организма научились определять и атаковать новообразования.

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Как передает Medical Xpress, онкологи видоизменили раковые клетки таким образом, что те стали видны для так называемых Т-клеток — элемента иммунной системы, который ищет и уничтожает патогены в организме.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи перепрограммировали некоторое количество раковых клеток у мышей, больных лейкозом (раком крови). После введения такой вакцины животные со здоровым иммунитетом благополучно вылечились от болезни.

«Когда мы впервые увидели данные, показывающие излечение от лейкемии у мышей с работающей иммунной системой, мы были поражены. Мы не могли поверить, что это сработало так хорошо», — сказал профессор гематологии Рави Маджети, руководивший исследованием.

Затем ученые испытали тот же метод на трех других видах онкологических поражений — фибросаркоме, раке молочной железы и раке костей. В случае с более плотными опухолями терапия оказалась чуть менее эффективной, но однако также привела к значительному повышению выживаемости среди подопытных.

Далее врачи в лабораторных условиях установили, что аналогичный способ борьбы с онкологией должен сработать и при лечении людей.