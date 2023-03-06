Ученые обнаружили у имбиря возбуждающую способность

Психологи из Восточно-Китайского педагогического университета установили, что имбирь усиливает сексуальное возбуждение. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

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Согласно теории поведенческой иммунной системы, отвращение – это защитный механизм организма, который позволяет человеку осознавать и избегать инфекции, вредные вещества или вызывающих болезни паразитов. Этот же механизм также влияет на сексуальную жизнь человека (люди могут испытывать отвращение к выделениям организма во время секса), вызывая проблемы с возбуждением.

По мнению ученых, имбирь способен помочь с решением этой проблемы. В исследовании приняли участие 250 человек, которые были разделены на две группы. Членам первой давали плацебо, а второй – имбирь. Затем все участники должны были оценить уровень испытываемого отвращения к различным выделениям организма. Они также ответили на вопросы, касающиеся эротических стимулов (обнаженные и полуобнаженные фотографии моделей противоположного пола).