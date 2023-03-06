Мощная вспышка на Солнце может стать причиной инфаркта и инсульта

Через сутки после мощной вспышки на Солнце на Земле может произойти магнитная буря. По словам учёных, это может вызвать инфаркт или инсульт у некоторых людей. Об этом информирует «Российская газета».
В течение 23 лет эксперты анализировали солнечную активность и её взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что после крупных вспышек на Солнце риск инсультов и инфарктов возрастает на 19%. Это сообщили представители Оксфордского университета.
Кроме того, они отметили, что при таких вспышках на 27% возрастает риск нарушения кровообращения мозга, а также обостряются заболевания психики.
Эксперты подчеркнули, что наиболее сильное влияние на здоровье оказывают вспышки на Солнце класса М и Х. Тем временем распространённые вспышки класса С почти не влияют на здоровье человека.