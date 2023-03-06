Мощная вспышка на Солнце может стать причиной инфаркта и инсульта

Через сутки после мощной вспышки на Солнце на Земле может произойти магнитная буря. По словам учёных, это может вызвать инфаркт или инсульт у некоторых людей. Об этом информирует «Российская газета».

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В течение 23 лет эксперты анализировали солнечную активность и её взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что после крупных вспышек на Солнце риск инсультов и инфарктов возрастает на 19%. Это сообщили представители Оксфордского университета.

Кроме того, они отметили, что при таких вспышках на 27% возрастает риск нарушения кровообращения мозга, а также обостряются заболевания психики.