Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
38 минут назад

Мощная вспышка на Солнце может стать причиной инфаркта и инсульта

FBM.ru

Через сутки после мощной вспышки на Солнце на Земле может произойти магнитная буря. По словам учёных, это может вызвать инфаркт или инсульт у некоторых людей. Об этом информирует «Российская газета».

Мощная вспышка на Солнце может стать причиной инфаркта и инсульта
Фото: FBM.ruFBM.ru

В течение 23 лет эксперты анализировали солнечную активность и её взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что после крупных вспышек на Солнце риск инсультов и инфарктов возрастает на 19%. Это сообщили представители Оксфордского университета.

Кроме того, они отметили, что при таких вспышках на 27% возрастает риск нарушения кровообращения мозга, а также обостряются заболевания психики.

Эксперты подчеркнули, что наиболее сильное влияние на здоровье оказывают вспышки на Солнце класса М и Х. Тем временем распространённые вспышки класса С почти не влияют на здоровье человека.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий